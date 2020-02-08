تكنولوجيا: انطلاق مؤتمر STEP للتكنولوجيا فى دبى فى 11 فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات مؤتمر "STEP"، المهرجان التكنولوجى الرائد للأسواق الناشئة، فى دورته التاسعة تحت شعار "العالم فى دبى" فى الـ11 من فبراير ويستمر حتى الـ12 من الشهر نفسه، وذلك بالشراكة مع مدينة دبى للإنترنت ودائرة السياحة والتسويق التجارى (دبى للسياحة)، وسيقام فى مدينة دبى للإنترنت، وسيستعرض الوسائل التكنولوجية المستخدمة فى الأسواق الناشئة من منظور عالمى، بالإضافة لأحدث الابتكارات كما يسلط الضوء على الفرص المتاحة فى النظام البيئى وسيتضمن 5 محاور رئيسة للمؤتمر هى: "STEP START, STEP DIGITAL, STEP X, STEP MONEY and Wellness.
بدأ STEP كمؤتمر مخصص لروّاد الأعمال في العالم العربي والشرق الأوسط ليتطور بشكل كبير ويصبح مؤتمر STEP العالمي في دبي، ويجذب كبار المتحدثين والشركات الناشئة والمستثمرين البارزين من جميع أنحاء العالم وتحديداً من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، ويطمح لجذب رواد الأعمال والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي من المحتمل أن توسع أعمالها لتصل إلى دبي وتؤثر على مشهد الأعمال التجارية وخريطة المواهب لديه تماشياً مع إكسبو 2020 وفيجين 2021.
يذكر أن STEP أقامت أيضاً برامج مع الشركاء الرئيسيين الذين سيستضيفون بعض الأنشطة ضمن مؤتمر STEP 2020، ومنها برنامج "ستارت آب نايت" الذي تستضيفه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة DubaiSME الذي يجمع 60 شركة ناشئة من أوروبا تعمل في مختلف القطاعات للمشاركة في حملة ترويجية في دبي لخلق المنافسة، برنامج "تحدي التنقل من فولكس واجن" الذي يعود للدورة الثانية من المؤتمر ويقدم الابتكارات والأفكار التي تهدف إلى تغيير عالم التنقل.
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