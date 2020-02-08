شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تقنيات تكنولوجية متاحة في خدمات البيع بالتجزئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما رغب المستهلكون بأن تكون تجارب تسوقهم شخصية، سواء عند التسوق عبر الإنترنت أو في المتجر، ويتسابق تجار التجزئة لاستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لمواكبة توقعات المستهلكين، وقد استعرضت فوربس 5 توجهات تكنولوجية ستقود هذا القطاع في عام 2020، وذلك بحسب موقع الرؤية الإماراتي، والتى نعرضها كما يلى:

1. روبوت الدردشة Chatbots إن 55% من الأميركيين، و65% من جيل الألفية يفضلون استخدام مواقع الدردشة في خدمة العملاء، ولعل أحدث التطورات في التعلم الآلي وتطور الذكاء الاصطناعي، تجعل التواصل مع روبوت الدردشة شبيهاً جداً بالتواصل البشري (مثل التطور الذي طرأ على معالجة اللغة الطبيعية بما يجعل التفاعل الحاسوبي يبدو بشرياً، والقدرة على تقديم الإجابات المطلوبة بدلاً من قراءة نص ما). ويعود هذا بالنفع على تجار التجزئة، لأنه يمكّنهم من تقديم مستوى عالٍ من خدمة العملاء من خلال الرد على المزيد من استفسارات العملاء بأقل كلفة.

2. التسوق عبر الإنترنت لا يقضي على التسوق من المتاجر خلافاً للاعتقاد الشائع، فإن التجارة الإلكترونية تحسّن من التسوق المباشر من المتجر، ولا تحل محله، إذ إن المسألة لا تقتصر على شراء المنتج فحسب، بل حول كيفية شراء المنتج، وتتفهم شركات مثل شركة بيست باي Best Buy ميزة الجمع بين الإنترنت والمتجر، من خلال عرض التسوق الحسي داخل المتجر واستلام المنتج من داخل المتجر أو التسوق عبر الإنترنت أو عبر التطبيق، يمكن للعملاء اختيار النمط الذي يفضلونه.

3. الواقع المعزز يتيح الواقع المعزز (AR) لتجار التجزئة فرصة الجمع بين البيئات الافتراضية والمادية، وتوفير تجارب سلسة للمستهلكين، يمكن لـلواقع المعزز تحسين التجارب داخل المتجر من خلال مساعدة العملاء في العثور على المنتجات أو عيش تجربة المتجر من داخل منزله، وقد أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 1000 مستهلك أمريكي أن 61% من المشاركين يفضلون المتاجر التي تقدم خدمة الواقع المعزز، وأكد 68% منهم أنهم يفضلون قضاء المزيد من الوقت في متاجر التجزئة، التي تقدم خدمة الواقع المعزز. Advertisements

ويميل المستهلكون بشدة لتجربة الواقع المعزز، لأنهم يحصلون على فرصة فريدة «لاختبار» المنتجات في بيئة نابضة بالحياة، على سبيل المثال، تبيع شركات مثل وي فير Wayfair الأثاث باستخدام الواقع المعزز، ما يقلل بشكل كبير من تكاليف الشحن والتشغيل وعوائد العملاء، إذ يختار العملاء الأثاث الملائم للمساحة المتوفرة لديهم بعد استعراضها في تلك المساحة عبر تقنية الواقع المعزز.

4. برامج الولاء والمكافآت تتفوق على الجميع من خلال الهاتف المحمول أصبحت تطبيقات برامج الولاء أو المكافآت هي المفضلة لدى معظم المستهلكين، إذ يختار العديد منهم مكان التسوق، استناداً إلى برامج المكافآت التي يقدمها وذلك من خلال الهاتف المحمول، وقد ذكر ما يقرب من 75% من المستهلكين الذين شاركوا بالاستطلاع أنهم «سيشتركون بقوة في هذه البرامج، إذا تمكنوا من الحصول على معلومات الاشتراك من خلال هواتفهم الذكية»، ويفضل 65% منهم الوصول إلى معلومات عنها، عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الهاتف المحمول، أكثر من الحصول عليها عبر موقع ويب أو برنامج الماسنجر على فيسبوك.

5. حققت تقنية بلوك تشين Blockchain ثورة في عمليات البيع بالتجزئة تتمتع تقنية بلوك تشين بميزة فريدة تتمثل في إخفاء بيانات العملاء الحساسة، في محاولة لمنع خروقات البيانات على نطاق واسع، والحد بشكل كبير من عمليات الاحتيال من قبل قراصنة الكمبيوتر، الذين يضيفون نقاط ولاء أو كوبونات مزيفة، كما أنها توفر القدرة على تتبع جميع إجراءات المنتج والمصادقة عليها لتحسين إدارة سلسلة التوريد.

على سبيل المثال، يمكن لتجار المجوهرات الراقية التي تتطلب عدم المساس بالماس، استخدام تقنية بلوك تشين لتعقب كل قطعة ماس إلى أصلها والتأكيد على أنها خالية من النزاعات، ويمكن نقل فوائد تقنية بلوك تشين إلى المستهلك من خلال المدخرات، وزيادة الثقة وتوفير المنتجات عالية الجودة، لا عجب أن ما يقرب من 6 من 10 (57%) من الشركات الكبيرة، إما تدرس استخدام تقنية بلوك تشين بشكل فعلي، أو أنها بصدد نشر هذه التقنية .