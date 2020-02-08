شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتخلص من الإعلانات المزعجة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أنها تنتوي التخلص نهائيا من الإعلانات المزعجة، عبرمتصفحها للإنترنت "كروم"، وهو ما يعني أن المستخدمين قد لا يروا مجددا عبارة "3 2 1... تخطى الإعلان" في أي من الفيديوهات التي يتابعونها على يوتيوب، خلال الأشهر المقبلة، فيما سيطبق جوجل كروم معايير جديدة على 3 من أكثر أنواع الإعلانات المتحركة إزعاجا للمستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتشمل هذه الإعلانات كل من الإعلانات التجارية التي تزيد مدتها عن 31 ثانية، ويتم تشغيلها قبل مقطع الفيديو ولا يمكن تخطيها، والإعلانات التي تظهر في منتصف مقطع الفيديو، وأخيرا الصورأوالإعلانات النصية التي يتم وضعها أعلى مقطع الفيديو، وتشغل جزءا من 30% منه، أوتغطي أكثر من 20% من إجمالي مساحته، بحسب ما أفاده تقرير لموقع "9to5Google".

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ولدى شركة جوجل أداة تحجب الإعلانات، التي لم تلتزم بقواعدها الخاصة، كما أنها تمنح أصحاب المواقع فرصة مدتها 4 أشهر، لكي تتقيد بقواعدها الخاصة بنشر الإعلانات التي تظهر في الفيديوهات، فيما قالت الشركة أنه في حال قوبل حظر الإعلانات المزعجة بالتأييد خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيشجعها على عقد شراكة مع متصفح الإنترنت "إيدج"، التابع لشركة "مايكروسوفت"، والذي يستخدم نفس المحرك الذي يستخدمه متصفح "جوجل كروم".

وعلى الجانب الأخر، كانت "مايكروسوفت" قد شاركت بعضا من التكنولوجيا الخاصة مع جوجل من أجل تحسين تجربة "كروم" ويحظر متصفح "إيدج" تنزيل التطبيقات غير المرغوبة بداخله، ويعتمد على مرشح يدعى "سمارت سكرين" في حماية المستخدم من الهجمات الاحتيالية والفيروسات، وذكر التقرير أن جوجل قررت اتخاذ خطوات جادة تجاه الإعلانات المزعجة، بعدما اكتشفت أنها تتسبب في تبطئة أجهزة الكمبيوتر، من خلال متصفح "جوجل كروم".

وبينما سيكون حظر الإعلانات المزعجة مضرا لأرباح موقع "يوتيوب"، التابع لـجوجل، فقد ردت الشركة الأمريكية بأنها غير متأكدة مما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء أي تغييرات بشأن الإعلانات، لكنها أكدت أنه سيتم مراجعة "يوتيوب" بشأن التزامه بسياستها، مثل أي موقع آخر.