شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لاختراق حسابي فيس بوك وماسنجر على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حساب شركة "فيس بوك" الرسمي على شبكة التغريدات "تويتر" مساء أمس الجمعة للاختراق من قبل مجموعة قراصنة إلكترونيين يطلقون على نفسهم “آور ماين "، حيث نشرت المجموعة تغريدة بعد اختراق الحساب قالت فيها: "مرحبا، نحن مجموعة OurMine، حسنا، على الرغم من أنه تم اختراق فيسبوك، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر"، إلا أن الفريق الأمنى بتويتر سرعان ما تدارك الأمر، وقام بمسح التغريدة، ولكن بعد دقائق فقط عادت للظهور.

وأرفقت مجموعة "الهاكرز" ذلك برسالة على البريد الإلكتروني وبموقع إلكتروني للاتصال، وقالت إن العناوين يمكن استخدامها "لتحسين أمن حساباتكم".

تعليق تويتر على الأزمة:

من جهته أكد متحدث باسم تويتر في بيان أن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة، وأضاف "بالفعل لقد تم اختراق حسابات مؤكدة، لكن بمجرد إطلاعنا على المشكلة، قمنا بإغلاق الحسابات الخطرة ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتها"، ووفقًا للتغريدة، قد تكون منصة الطرف الثالث المستخدمة هي Khoros.

وتعد Khoros بمثابة منصة تسويق يمكن للشركات استخدامها لإدارة اتصالات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وعادةً ما تقوم هذه المنصات بإدارة أو الوصول إلى كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول لعملائها.

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تعليق فيس بوك:

وبشكل منفصل، أكدت فيسبوك أيضًا أن بعض حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية قد تم اختراقها، وقال جو أوزبورن المتحدث باسم فيس بوك: تم اختراق بعض الحسابات الاجتماعية للشركة لفترة وجيزة لكننا قمنا بتأمين واستعادة الوصول.

من هم مجموعة الهاكرز:

تتكون مجموعة الهاكرز من 5 أعضاء سبق لهم أن اخترقوا سابقًا حسابات المشاهير، ولاعبي اتحاد كرة القدم الأمريكي، وكبار المديرين التنفيذيين التقنيين بما في ذلك جاك دورسي الذي تعرض حسابه للاختراق في نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مختلفة من المتسللين، حيث بدأت المجموعة في عام 2014 بصنع اسم لنفسها من خلال اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكبار التكنولوجيا أنفسهم.

وتبيع مجموعة OurMine خدماتها، وتقوم بمسح "أمان حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب مقابل رسوم"، وتطلق على نفسها اسم "القبعة البيضاء" المحبة للخير، وتقول على موقعها على الإنترنت: "ليست لدينا نوايا سيئة ولا نهتم سوى بأمان وخصوصية حساباتك وشبكتك."

طريقة عمل مجموعة الهاكرز:

تستخدم المجموعة بشكل أساسي قاعدة بيانات خاصة بأسماء المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، ثم تقوم بتوصيلها لتغيير الحسابات عبرمنصات وسائط التواصل الاجتماعي للكشف عن المشاهير الذين لا يملكون كلمات مرور قوية.