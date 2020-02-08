اختراق حساب فيسبوك على تويتر

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 فبراير 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تم اختراق حساب شركة فيسبوك على تويتر لفترة وجيزة بعد ظهر الجمعة من قبل مجموعة تدعى “OurMine “.

الحساب الذي اخترق حساب فيبسوك غرد مازحا “حسنا، يبدو أنه بالإمكان اختراق حساب فيسبوك ولكن على الأقل فيسبوك أكثر حماية من تويتر”.

وبمجرد تفطن فريق الأمن في تويتر، مسح التغريدة ولكن بعد دقائق فقط عادت للظهور.

متحدث باسم تويتر قال “بالفعل لقد تم اختراق حسابات مؤكدة، لكن بمجرد إطلاعنا على المشكلة، قمنا بإغلاق الحسابات الخطرة ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتها”.

وفقًا للتغريدة، قد تكون منصة الطرف الثالث المستخدمة هي Khoros، وهو موقع لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

و “آور ماين” مجموعة من المتسللين تتكون من خمسة أعضاء، سبق لهم أن اخترقوا سابقًا حسابات المشاهير، ولاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي، وكبار المديرين التنفيذيين التقنيين بما في ذلك جاك دورسي “Jack Dorsey” الذي تعرض حسابه للاختراق في نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مختلفة من المتسللين.

وتبيع مجموعة OurMine خدماتها، وتقوم بمسح “أمان حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب مقابل رسوم”.

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وبدأت المجموعة في عام 2014 بصنع اسم لنفسها من خلال اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكبار التكنولوجيا أنفسهم.

الهدف الرئيسي من المجموعة هو إظهار مدى سهولة اختراق حسابات أكثر الشخصيات العامة بروزًا.

“العملية بسيطة إلى حد ما” وفقًا لمقابلة قام بها أحد المتسللين لـ The Daily Beast في عام 2017.

تستخدم المجموعة بشكل أساسي قاعدة بيانات خاصة بأسماء المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، ثم تقوم بتوصيلها لتغيير الحسابات عبر منصات وسائط التواصل الاجتماعي للكشف عن المشاهير الذين لا يملكون كلمات مرور قوية.

ونوع الحسابات الأكثر عرضة للقرصنة هو الحسابات التي تستخدم نفس كلمة المرور.

وفي هذه الحالة بالذات، يقول متابعون، يبدو أن المسؤولين على حساب تويتر لفيسبوك قد استخدموا كلمة مرور مماثلة من قبل، وفي مواقع المتعددة.