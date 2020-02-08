عاجل | اختراق حساب فيسبوك على تويتر

تعرض حساب شركة "فيسبوك" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة لاختراق من قبل مجموعة قراصنة إلكترونيين يطلقون على نفسهم "آور ماين ".

ونشرت المجموعة تغريدة بعد اختراق الحساب قالت فيها: "يبدو أنه بالإمكان اختراق حساب فيسبوك ولكن على الأقل فيسبوك أكثر حماية من تويتر".

وسرعان ما تدارك فريق الأمن في "تويتر" لهذا الأمر وقام بمسح التغريدة، ولكن بعد دقائق فقط عادت للظهور.

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وأكد متحدث باسم "تويتر" تعرض الحساب للاختراق، وقال في بيان: " بالفعل لقد تم إختراق حسابات مؤكدة، لكن بمجرد إطلاعنا على المشكلة، قمنا بإغلاق الحسابات الخطرة ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادته.

وتتكون مجموعة المهكرين من 5 أعضاء سبق لهم أن اخترقوا سابقًا حسابات المشاهير، ولاعبي اتحاد كرة القدم الأمريكي، وكبار المديرين التنفيذيين التقنيين بما في ذلك جاك دورسي الذي تعرض حسابه للاختراق في نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مختلفة من المتسللين.

وبدأت المجموعة في عام 2014 بصنع اسم لنفسها من خلال اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكبار التكنولوجيا أنفسهم.

تستخدم المجموعة بشكل أساسي قاعدة بيانات خاصة بأسماء المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، ثم تقوم بتوصيلها لتغيير الحسابات عبر منصات وسائط التواصل الاجتماعي للكشف عن المشاهير الذين لا يملكون كلمات مرور قوية.