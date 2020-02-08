شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى دقيقتين بس.. تقنية جديدة تستخدم بصمة الإصبع لتحديد متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تطوير تقنية جديدة تعتمد على بصمة الإصبع والتى تتيح التعرف على متعاطي المخدرات خاصة الكوكايين، حيث يمكن للتقنية الجديدة أن تميز في دقيقتين فقط بين أولئك الذين تعاطوا الكوكايين أو تعرضوا ببساطة له عن طريق الخطأ - حتى بعد غسل أيديهم، ويمكن أن تؤدي هذه التقنية الرائدة إلى فحص الموظفين - خاصة في أماكن العمل حيث تشكل السلامة العامة مشكلة.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فيمكن أن تساعد هذه التقنية أيضًا في إعادة تأهيل المتعاطين والمذنبين والتعرف على الجثث في المشرحة، لأنه يعتمد على المواد الكيميائية تفرز في العرق، فيما قال الدكتور مين جانج ، مؤلف مشارك في الدراسة من قسم الكيمياء بجامعة ساري: "البصمة هي وسيلة رائعة لاختبار المخدرات لأنها سريعة وفعالة للغاية لجمعها.

واضاف :"باستخدام منهجيتنا ، من الممكن تحليل عينة البصمة للعقاقير في أقل من دقيقتين"، وعلى وجه الخصوص البنزويليكونين ، الذي ينتج في الجسم عندما يتم تناول الكوكايين ، يخبر أولئك الذين تناولوه من أولئك الذين تناولوه، لكن لم يكن الجزيء موجودًا في عينات من غير مستخدمي عقار الفئة أ ، حتى بعد لمس الكوكايين في الشوارع ثم غسل أيديهم.

وقالت الدكتورة كاتيا كوستا ، عضوة في المعمل ، إنها يمكن أن تستخدم أيضًا للهيروين أو القنب أو الأمفيتامينات، وقالت: "نحن متحمسون لإمكانيات اختبار المخدرات بصمة. بالإضافة إلى المخدرات غير المشروعة ، وجدنا أنه يمكننا اكتشاف الأدوية الصيدلانية في بصمات الأصابع، واستكملت :"نحن حريصين على معرفة ما إذا كان بإمكاننا استخدام هذا لمساعدة المرضى على التحقق من أن دواءهم يتم تسليمه بالجرعة المناسبة".

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وفي سلسلة من التجارب الموضحة في التقارير العلمية ، قام الاختبار باختيار مستخدمي الكوكايين بدقة وبدون ألم باستخدام عينة واحدة، وقد تم جمع بصمات الأصابع من أشخاص يسعون للعلاج في عيادات إعادة تأهيل العقاقير الذين اعترفوا بتناول الكوكايين خلال الـ 24 ساعة الماضية،

ثم طُلب من المشاركين غسل أيديهم جيدًا بالصابون والماء قبل إعطاء مجموعة أخرى من بصمات الأصابع.

وقد تم استخدام هذه العملية نفسها لجمع عينات من مجموعة من متعاطي المخدرات الذين لم يمسوا الكوكايين في الشوارع، ثم استخدم الباحثون تقنية المسح الضوئي التي تسمى مقياس الطيف الكتلي السريع والعالي الدقة للإشارة إلى المعلومات من كلا المجموعتين، وبالنسبة لاختبار المخدرات ، من الضروري التمييز بين أولئك الذين تناولوا الكوكايين وتناولهم.

وقال الباحثون إن التداعيات القانونية هائلة عندما يتعلق الأمر بمسائل مثل قيادة المخدرات، وقالت الدكتورة ميلاني بيلي ، من جامعة ساري أيضًا: "نعتقد أن هذا البحث مهم حقًا لأن اختبارنا المختبري باستخدام مقياس الطيف الكتلي عالي الدقة يمكن أن يميز الفرق بين الشخص الذي لمس دواءً وشخص استهلكه بالفعل - فقط عن طريق أخذ بصمات أصابعهم ".

ويتوفر بالفعل نظام مماثل لفحص العقاقير يستخدم تقنيات مسح مختلفة للكشف عن عقاقير معينة في العرق من بصمة البصمات الذكية التي مقرها كامبريدج، وقال مؤسس وكبير المسؤولين العلميين البروفيسور ديفيد راسل: "إن هذه الدراسة المختبرية التي أجرتها جامعة سوري في اختبار الكوكايين باستخدام تقنيات الطيف الكتلي عالية الدقة التجريبية تؤكد صحة النهج الذي اتبعته البصمة الذكية عند تسويق نظام فحص الأدوية المحمول المستند إلى بصمات الأصابع في البداية لاستخدامه في الرعاية.