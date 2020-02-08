شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد توفر ميزة من أيفون بساعتها الذكية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة أبل تخطط لإدخال تغيير في التصميم على ساعتها الذكية Apple Watch في المستقبل، حيث حصلت الشركة على براءة اختراع لتصميم جديد لساعتها Apple Watch، وحسب براءة الاختراع، ستأتي ساعة Apple Watch الجديدة مع معرف اللمسTouch ID، فوفقًا لما ذكره 9to5Mac الأمريكى، تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة الاختراع في نوفمبر 2018 وتم نشرها في 6 فبراير.

وبحسب التقرير، فإذا كانت الشركة جادة في تطبيق هذه الفكرة، فسيتم تحديد موقع Touch ID في الزر الرئيسي للساعة الذكية، كما أوضح عملاق التكنولوجيا كيف ستعمل Touch ID، حيث تقول براءة الاختراع المرسلة: "من أجل الشعور بحركة إصبع المستخدم، قد يتضمن الزر الرئيسي نافذة على جزء الذي يلمسه المستخدم عند التفاعل مع الزر، وقد تسمح المساحة العريضة للزر بتكوين صورة إصبع المستخدم الذي يتم التقاطه بواسطة مستشعر صور يتم وضعه داخل الهيكل.

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أما مستشعر الصورة، والذي قد يتضمن عنصرًا لاستشعار الصورة (على سبيل المثال، جهاز مقترن بالشحن (CCD)) بالتزامن مع المعالجات المرتبطة والمكونات الأخرى داخل الساعة الإلكترونية، قد يحدد كيفية تحرك إصبع المستخدم والتحكم في تشغيل الساعة الإلكترونية وفقًا لذلك، وهذا يعني أن على المستخدمين فقط لمس زر Digital Crown على ساعة أبل الذكية Apple Watch لإلغاء قفله.

وفي الوقت الحالي، هناك طريقتين فقط لإلغاء تأمين Apple Watch، هما طريقة إدخال رقم التعريف الشخصي أو استخدام جهاز ايفون لإلغاء قفلها، لكن في الآونة الأخيرة، أفيد أن شركة أبل قد شحنت 31 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم في عام 2019، متفوقة على صناعة الساعات السويسرية بأكملها بفارق كبير.

وقد شحنت جميع ماركات الساعات السويسرية مجتمعة 21 مليون وحدة خلال العام، حسب التقرير، فيما نمت مبيعات ساعة أبل الذكية بنسبة 35 ٪ على أساس سنوي، وقد انخفضت مبيعات العلامات التجارية السويسرية بنسبة 13 ٪ على أساس سنوي.