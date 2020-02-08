شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. أول سير فى الفضاء بدون حبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم بالفضاء 7 فبراير ولكن من عام 1984 أصبح رائد الفضاء ناسا، بروس ماكاندليس، أول شخص يمشي في الفضاء حر بدون حبل، حيث كان يرتدي نوعًا من jetpack يُعرف باسم وحدة المناورة المأهولة أو MMU تتناسب مع بدلة الفضاء وتضمنت أدوات دفع الغاز التي سمحت لرائد الفضاء بالمغامرة بعيدًا عن مكوك الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فكان ماكندليس قادراً على المغامرة على بعد 200 متر من مكوك الفضاء تشالنجر.

كما تم استخدام وحدة MMU خلال ثلاث بعثات مكوكية فضائية في عام 1984، واستخدمها رواد الفضاء لاسترداد قمرين صناعيين للاتصالات.



رائد الفضاء

واشتهر بروس ماكندليس بصورة تظهره عام 1984 يسبح بمعداته الضخمة فى الفضاء الخارجى دون أن يكون مربوط فى المكوك، والذى عمل فى بداية حياته طيار فى القوات البحرية الأمريكية، وسجل أكثر من 5،200 ساعة وقت الطيران، بما فى ذلك 5000 ساعة فى الطائرات النفاثة.

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كما شارك فى إطلاق التلسكوب هابل عام 1990 وسجل أكثر من 312 ساعة فى الفضاء، وفى سن الـ 28، تم اختيار ماكاندليس كأصغر عضو فى مجموعة رواد الفضاء ناسا، حيث انضم ماكاندلس إلى وكالة الفضاء الأمريكية عام 1966.

وعن مؤهلاته الدراسية فقد ضم الرائد إلى حصيلته العلمية العديد من الدرجات العلمية، حيث حصل على درجة الماجستير فى العلوم وفى الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد فى عام 1965، وكذلك على ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة هيوستن بكلير ليك فى عام 1987.

جدير بالذكر أن رحلة السير فى الفضاء لم تعد مقصورة على الرجال بل شاركت أيضا السيدات مؤخرا فى تحقيق هذا الإنجاز الخاص بالسير فى الفضاء بأول رحلة نسائية بالكامل من خلال رائدتى ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مائير وكررا تحقيق التاريخ منذ أسابيع قليلة، ومازالت المرأة تحقق المزيد فى ملف الفضاء.