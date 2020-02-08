كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Kokopelli XPD Packraft”… زورق صغير قابل للنفخ لمحبي المغامرة

متابعة-سنيار: عاد “Kokopelli Packraft” مرة أخرى إلى كيك ستارتر لإطلاق زورقه القابل للنفخ XPD الجديد، وهو صغير بما يكفي ليناسب صندوق سيارتك.

يمكّنك الزورق من إضافة نطاق إضافي إلى مغامراتك والوصول إلى الأماكن غير المتوفرة سابقا، وقال مطوروه أنه قوي بما يكفي لتلبية احتياجات أي مغامر.

وقال مطورو الزورق: “قوارب الكاياك التقليدية صعبة وضخمة وغير مصممة للحمل والنقل، ولأنك تحتاج إلى شيء محمول ودائم وسهل الاستخدام، قمنا بتصميم XPD، الذي يتيح لك الخروج كلما أردت ذلك، ويمكنك تخزينه في حقيبتك، أو نقله في صندوق سيارتك أوحزمه على الدراجة، كما أنه لا يتطلب أي تجربة سابقة في التجديف”.

“لقد اختبرنا XPD مقابل البيئات في جميع أنحاء العالم، وسواء تعلق الأمر بالأنهار الضحلة أو الشعاب المرجانية الحادة أو أصوات المحيطات، فإن XPD يتحمل دائما الاختبار.

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يمكنك التجديف بسرية تامة وأنت تعلم أن لديك قاربا قاسيا بما يكفي لتحمل أي تحد تواجهه، ولأنك تحتاج إلى شيء سهل وسريع، يتم نفخ XPD في أقل من 3 دقائق مع مضخة Nano المضغوطة.

“Kokopelli XPD Packraft” متاح للدعم على Kickstarter وتبدأ التعهدات من 549 دولارا أو ما يقرب من 425 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى الداعمين في جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.