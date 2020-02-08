كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Triflex”…مكنسة كهربائية لاسلكية جديدة بقيمة 900 دولار هي الأغلى في العالم

متابعة-سنيار: بعد عقد من إطلاق دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية، حان الوقت للعلامة التجارية Miele، لاقتحام هذا السوق.

فقد كشفت العلامة التجارية مؤخرا عن Triflex، وهو بديل لاسلكي يُشار إليه على أنه المكنسة الكهربائية “الأكثر تنوعا” التي يمكننا حاليا الاستفادة منها.



يمتاز البديل الجديد الحصري بتصميم فريد من نوعه 3 في 1 والذي غاب حتى الآن في المنتجات التي تنتمي إلى نفس الفئة، ويتضمن بطارية احتياطية ومن المتوقع أن تكون خالية من المتاعب ومفيد في أحسن الأحوال.

تم الكشف عن الأداة المتميزة في معرض IFA 2019 التجاري، ومن المتوقع أن تكون متاحة في المملكة المتحدة بحلول نهاية فبراير من هذا العام.

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تم تصميم Triflex بقدرات تقنية عالية المستوى، وتتميز بتصميم جميل مثل بقية منتجات العلامة التجارية.

مكنسة Triflex اللاسلكي اللاسلكية ذات السعة الكبيرة التي تبلغ 700 جيجا بايت تكلف 906 دولارا أمريكيا.