كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Huawei” تقاضي “فيريزون” بسبب انتهاك حقوق براءات الاختراع

متابعة-سنيار: أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة في بيان صحفي يوم الخميس أنها رفعت دعوى ضد فيريزون، في محاكم الولايات المتحدة للمناطق الشرقية والغربية بتكساس، واتهمتها باستخدام 12 براءة اختراع من هواوي دون إذن ودون دفع رسوم الترخيص.

وقال الدكتور سونج ليوبينج، المسؤول القانوني في شركة Huawei في البيان: “لقد استفادت منتجات وخدمات Verizon من التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع والتي طورتها Huawei على مدار سنوات عديدة من البحث والتطوير”.

أوضحت Huawei أنها تنفق الكثير من المال على البحث والتطوير، وبالتالي فهي تستحق تعويضا عندما تستخدم أفكارها في أماكن أخرى.

ووفقا للشركة الصينية، فإنها تسعى فقط إلى “حل قانوني” عندما يتعذر الوصول إلى الاتفاقيات.

هذا يبدو عادلاً بدرجة كافية مع عدم وجود سياق آخر، لكن Verizon لا ترى ذلك بهذه الطريقة، ففي تصريح لـ Mashable، انتقدت Verizon بشدة طريقة تعامل Huawei مع هذه القضية.

Advertisements

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها هاتان الشركتان في هذه القضية بالتحديد، فقد طالبت Huawei برسوم ترخيص من Verizon قبل أقل من عام، لكنها لم تأخذه إلى المحاكم.

لقد شاركت Huawei، في الكثير من النزاعات القانونية في العالم الغربي مؤخرا، ففي ديسمبر، رفعت شركة Huawei دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بشأن لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجديدة بشأن معداتها.

وفي الأسبوع الماضي فقط ، ورد أن كلا من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي اتخذا خطوات لإبعاد Huawei عن عملية نشر الجيل الخامس في أراضيها.

يُذكر أن “هواوي” تواجه تضييقا شديدا على أعمالها في الولايات المتحدة، حيث أضيفت في العام الماضي إلى القائمة السوداء الأمريكية التي تضم الشركات التي تُشكل تهديدًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.