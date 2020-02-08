طقس السبت.. سقوط أمطار على القاهرة وانخفاض في درجات الحرارة ليلاً

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطه بالقاهرة غدا السبت، وشبورة صباحا ونشاط الرياح.

كما تشتد الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.

و يشهد اليوم الجمعة انخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح ، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.