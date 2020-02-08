شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب قد يتيح قريبا للمستخدمين القدرة على تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس آب" يستعد لطرح تقنية جديدة، والتي ستجعل "الدفع" متاحا بصورة سهلة عبر التطبيق وهي ميزة WhatsApp Pay، حيث كشفت صحيفة timesnownews الهندية، أن واتس آب يسعى الآن لتطبيق هذه الميزة الجديدة التى تمكن المستخدمين من إرسال واستقبال الأموال بسهولة شديدة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الميزة ستمكن مستخدمي إصدار "واتس آب للأعمال" من شراء ما يرغبون به بضغطة زر واحدة بدون أي إجراءات طويلة أو معقدة، فيما ينتظر أن يطرح واتس آب هذه الميزة بشكل تدريجي في كل دول العالم، والتي ستتعاون فيها مع مختلف شركات تحويل الأموال الرقمية، على أن تكون ميزة WhatsApp Pay الجديدة على غرار ميزة Facebook Pay التي سبق وطرحتها شركة "فيس بوك" في فترة سابقة.

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ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى لطرح ميزة WhatsApp Pay في السوق الهندية، والتي سيستفيد منها في مرحلتها الأولى 10 مليون شخص، لمعرفة ما إذا ظهرت فيها عيوب يتم تلافيها في المراحل التالية.

يذكر أنه مطلع هذا الشهر تم إيقاف تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" وذلك بعدما أعلن التطبيق المملوك لفيس بوك فى وقت سابق أنه سيتوقف عن دعم عدد من الأجهزة فى 31 ديسمبر على أن يستكمل إيقاف الدعم بحلول 1 فبراير، لذلك فإن المستخدمين أصحاب الهواتف القديمة التى تم رفع الدعم عنها، ستظهر لهم رسالة على التطبيق تخبرهم أنه حان وقت الترقية.