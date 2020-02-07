تكنولوجيا: لهذا السبب لا يسمع سكان الكواكب الأخرى إشارات الراديو الأرضية؟

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وبحسب موقع روسيا اليوم، فقال: "من أجل استقبال مثل هذه الإشارات، يجب أن تكون لدى البشرية أجهزة استقبال فلكية تماما، ولكن هذه الأجهزة غير متوفرة حاليا، وتعادل الطاقة الإجمالية لانبعاثات الراديو من الأرض قدرة الشمس، وهذا يعني أنه يمكن اكتشاف ضوضاء الراديو المشبوهة في موجات الراديو المنبعثة من مصادر في النظام الشمسي، ولكن ليس لدينا حاليا المعدات القادرة على تحليل ضوضاء الراديو للحصول على تيار من المعلومات المفيدة".
وتجدر الإشارة إلى أن أول إرسال لإشارات الراديو كان عام 1909، وأول بث تليفزيوني بدأ في ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا يعني أن موجات الراديو التي تمكنت من اختراق الغلاف الجوي للأرض انطلقت إلى الفضاء قبل 100 سنة ضوئية، مع العلم أن مقاس مجرة درب التبانة أكبر من 100 ألف سنة ضوئية.
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