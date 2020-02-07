Oppo تحدد رسميًا موعد الإعلان عن هاتفها الرائد الجديد Oppo Find X2

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان رسميًا عن خليفة الهاتف Oppo Find X الحالي بعد أسبوعين من الآن. في الواقع، لقد بدأت شركة Oppo اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Oppo Find X2 المقرر عقده يوم 22 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية حيث سيعقد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020.

من المتوقع أن يضم الهاتف Oppo Find X2 أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم، فهو سيضم شاشة OLED منحنية الطرفين تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل التحديث 120Hz، ولكن نود أن نشير إلى أن هذه الشاشة لن تكون منحنية كثيرًا بقدر شاشات الشلال في الهاتفين Huawei Mate 30 Pro و Vivo NEX 3 5G. سيتم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وبالمعالج المساعد Oppo M1.

وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل جنبًا إلى جنب مع كاميرا واسعة الزاوية، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا هجينًا يبلغ ×5. عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف Oppo Find X2 بعد نحو أسبوعين من الآن، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة حول الهاتف الرائد الجديد لشركة Oppo.