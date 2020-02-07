موتورولا تعمل على هاتفي 5G يضمان شاشات منحنية الطرفين بمعدل تحديث يبلغ 90Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة موتورولا على هاتفين مزودين بشاشات الشلال ” Waterfall Display ” المنحنية الطرفين، ولكن إستنادًا إلى الصور التي تم تسريبها، فهذه الشاشات ليست منحنية كثيرًا مثل شاشتي Huawei Mate 30 Pro و Vivo NEX 3 5G.

هذا يترك مساحة كافية لأزرار التحكم بالصوت على الجانب. وبالإضافة إلى ذلك، هذه الشاشات ستمتاز أيضًا بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ولكن يبدو هذا الثقب أصغر من ذلك الموجود في الهاتفين Motorola One Vision و Motorola One Action.

على أي حال، يبدو أن شاشة الشلال هذه والتي يبلغ قطرها 6.67 إنش ستمتاز بدقة +FullHD وستمتاز بمعدل التحديث 90Hz. أحد هذين الهاتفين هو +Motorola Edge الذي سيكون حصريًا لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon، وهو نفسه الهاتف الذي تردد أنه سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن بطارية بسعة 5169mAh.

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في حين يُعتبر الهاتف +Motorola Edge هاتفًا رائدًا، فإن الهاتف الثاني والذي يحمل الإسم الرمزي Racer 5G سيكون هاتفًا متوسطًا، وسيضم المعالج Snapdragon 735G. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ونفس الأمر ينطبق على الهاتف +Motorola Edge أيضًا.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Racer 5G سيضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4660mAh.

على أي حال، هناك إحتمال أن تقوم شركة موتورولا بالكشف عن هذين الهاتفين جنبًا إلى جنب مع هواتف ذكية جديدة أخرى في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده أواخر شهر فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.