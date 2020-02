Netflix تتيح أخيرًا للمستخدمين تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات المزعجة في Netflix هي قسم الفيديوهات التشويقية ( Trailers ) التي يتم عرضها في الجزء العلوي من التطبيق. هذا بسبب التشغيل التلقائي لهذه الفيديوهات التشويقية مما يؤدي إلى صرف إنتباهنا، ولكننا نعرف دائمًا سبب قيام Netflix بذلك. هذا يجذب إنتباه المستخدمين، وهذا بدوره يجعلهم يرغبون في النقر عليها لمعرفة العروض القادمة للمنصة.

ومع ذلك، لا يحب الجميع هذه الميزة وقد طلب الكثيرون من Netflix السماح لهم على الأقل بتعطيلها. على الرغم من أن Netflix لا تلغي بالتأكيد هذه الميزة، إلا أنها على الأقل تقدم خيارًا يتيح للمستخدمين تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية. تدعي الشركة أن هذا يعتمد على التعليقات التي تلقتها من مستخدميها.

إذا لم تكن من محبي هذه الفيديوهات التشويقية التي تعمل تلقائيًا، فإن لدى Netflix صفحة دعم يمكن للمستخدمين التوجه إليها إذا كانوا يرغبون في معرفة كيفية تعطيلها. إنها عملية بسيطة ومباشرة وستتطلب منك بضع ثوانٍ لإيقافها.

لاحظ أن Netflix تدعم أيضًا التشغيل التلقائي للحلقة التالية. إذا كنت تحاول الحد من شراهة المشاهدة، فقد تكون هذه أيضًا ميزة أخرى قد ترغب في إلقاء نظرة عليها. يجب أن تكون هذه التغييرات متاحة بالفعل الآن، لذا قم بفتح تطبيق Netflix وتوجه إلى الإعدادات للتحقق من ذلك.

Some people find this feature helpful. Others not so much.



We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab