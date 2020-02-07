Nubia تؤكد قدوم الهاتف Nubia Red Magic 5G مع الذاكرة العشوائية LPDDR5

فاطمة أيت طالب - دبي - كل المؤشرات تشير إلى أن هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE سيكون وحشًا إذا جاز التعبير، فقد تأكد حتى الآن قدومه مع المعالج Snapdragon 865، وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، والدعم لشبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Nubia، السيد Nei Fei اليوم أيضًا أن جميع إصدارات الهاتف ستأتي في الأساس مع رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5 من شركة سامسونج.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد لنا السيد Ni Fei أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيأتي مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن مروحة تعمل على منع إنهاك الهاتف أثناء دورات الشحن السريع.
تم تصنيف رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5 من سامسونج على أنها أسرع بنسبة 50 في المئة من رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR4X السابقة، فهي تمتاز بسرعة نقل تصل إلى 6400 ميغابت في الثانية. وجدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت عن رقاقة الذاكرة LPDDR5 في شهر يوليو من العام 2018، ودخلت مرحلة الإنتاج الضخم في شهر يوليو الماضي.
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