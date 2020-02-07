موتورولا تعلن رسميًا عن أول هاتف لها من نوعه

أعلنت شركة موتورولا اليوم الجمعة رسميًا عن (موتو جي ستايلوس) Moto G Stylus، أول هاتف ذكي لها مع قلم إلكتروني، بالإضافة إلى هاتفها آخر هو (موتور جي باور) Moto G Power.

ويأتي هاتف (موتو جي ستايلوس) لينافس قلة من الهواتف التي توفر ميزة القلم الإلكتروني، وهو يمتاز بسعر منخفض جدًا مقارنةً بأشهر هواتف هذه الفئة، (جالاكسي نوت) من سامسونج، إذ سيُباع الهاتف بسعر 300 دولار أمريكي فقط.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة FHD+، ومع القلم الإلكتروني يمكن كتابة الملاحظات على الشاشة والتنقل بين التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد 10. ولكن بخلاف قلم (إس بن) S Pen من سامسونج، فإن قلم موتورولا أقل دقةً، وهو ما يفسر انخفاض سعر الهاتف مقارنةً بالمنافسين.

ويحتوي (موتو جي ستايلوس) معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 665، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة تُشحن باستطاعة 10 واط. ولا يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار، ولكنه مقاوم للرذاذ.

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وفيما يتعلق بالكاميرات، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية ضمن الشاشة بدقة 16 ميجابكسل، و3 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 16 ميجابكسل مع إمكانية التصوير العريض بزاوية 117 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. ولا يدعم الهاتف تقنية NFC.

أما هاتف (موتو جي باور) فمن الاسم يظهر أنه يركز على البطارية، وبالفعل، فإنه يمتاز ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة وتجعل سماكة الهاتف 9.63 ميليمترات. وتقول موتورولا: إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة 3 أيام من الاستخدام المتوسط.

ويتشابه هاتفا (موتو جي ستايلوس) و(موتو جي باور) في بعض المواصفات، بما في ذلك المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، ولكن ذاكرة التخزين الداخلية أقل مع سعة 64 جيجابايت فقط. ويتشابه الهاتفان أيضًا بقياس الشاشة ودقتها، بالإضافة إلى دقة الكاميرا الأمامية، والكاميرات الخلفية الثانية والثالثة، أما الرئيسية فهي تأتي بدقة أقل قدرها 16 ميجابكسل.

وتعتزم موتورولا طرح هاتف (موتو جي ستايلوس) بسعر 299.99 دولارًا أمريكيًا عن طريق موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة الإلكترونية، مثل أمازون. أما هاتف (موتو جي باور) فسيُباع بسعر أقل قدره 249.99 دولارًا أمريكيًا.