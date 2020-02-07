شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: One Web تطلاق 34 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق صاروخ سويوز على متنه 34 من أقمار OneWeb الصناعية من مركز بايكونور في كازاخستان، حيث انطلق من منصة الإطلاق الساعة 4:42 مساءً بتوقيت جرينتش.

وكان أدريان شتيكيل، المدير التنفيذي لشركة One Web، قد كشف في وقت سابق أن شركته تستعد لإطلاق دفعة من الأقمار الصغيرة إلى الفضاء، حيث أوضح خلال لقاء جمعه بعدد من المسئولين في كازاخستان مؤخرا، أن One Web مستعدة لإطلاق 34 قمرا صغيرا من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان اليوم 7 فبراير الجاري.

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وبحسب موقع space الأمريكى فقد أشارالتقرير إلى أن الاجتماع الذي جرى بين خبراء من شركة One Web ومسئولين في البلاد نوقشت فيه خطط إجراء 8 عمليات إطلاق للصواريخ من مطار بايكونور هذا العام لصالح الشركة المذكورة، وأوضح البيان أن الطرفين في الاجتماع اتفقا على أن تقدم شركة One Web خدماتها في تغطية جميع مناطق كازاخستان بشبكة إنترنت عالية السرعة عبر أقمارها الصناعية، بما فى ذلك المناطق النائية في البلاد، والتي يصعب تغطيتها بشبكات الإنترنت التقليدية.

وأضاف البيان: "لقد نوقشت اقتراحات تتعلق بمشروع لتجميع الأقمار الصناعية الصغيرة لصالح One Web في مركز التجميع والاختبار التابع للمركز الفضائي الوطني بمدينة نورسلطان في كازاخستان".

فيما تعد OneWeb منظومة أقمار صناعية طورت لتضم نحو 2000 قمر صناعي صغير تدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و1200 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء، وقد أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من مطار "كورو" في غوايانا الفرنسية، ومن المخطط أن يطلق 600 قمر آخر عام 2020، ليبدأ استخدامها التجاري عام 2021.