شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف السبب الحقيقى وراء نشر إيلون ماسك تصدر أغنية حسن شاكوش على ساوند كلاود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا، والرئيس التنفيذى لشركتى SpaceX وتسلا، تويتة بها قائمة أفضل الاغانى على سواند كلاود والتى تضم أغنية حسن شاكوش "بنت الجيران" وهى تتصدر المركز الثانى على ساوند كلاود، ومنذ ذلك الحين انتشرت العديد من الأخبار حول الحدث ولكن لم يسأل أحد عن حقيقة نشر عملاق التكنولوجيا لهذا الأمر، ولماذا اهتم ماسك بالأغانى المتصدرة على ساوند كلاود.

لكن السبب الحقيقي وراء نشر إيلون ماسك لهذه القائمة في تغريدته هو أنه كان في الأساس يحتفل بوجود أغنيته في المركز الثامن، وليس ما اعتقده البعض بأنه يشارك أغنية حسن شاكوش، حيث كتب على تغريدته عبارة "المركز الثامن في ساوند كلاود"، مشيرا إلى أغنيته التي كتب كلماتها وأدائها وتم غناؤها من جانب الفنان Yung Jake، إذ نشر القائمة محتفلا بنجاحها.

وقد أصدر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، أول مقطوعة موسيقية راقصة إلكترونية بعنوان "لا تشكك في إحساسك" أو ما يسمى 'Don't Doubt Ur Vibe'، وغير اسمه على تويتر إلى E "D" M، وهو اختصار لنوع الموسيقى الذى أصدر مقطوعة جديدة لها.

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وواجه ماسك العديد من الانتقادات في البداية من بعض جمهوره، مؤكدين على ضرورة تمسكه بصناعة الصواريخ فقط، ولكنه رد بعد ذلك بأيام قليلة بتصدره المركز الثامن على ساوند كلاود ونجاحه في هذا الأمر.

ولعل شغف إيلون ماسك بالموسيقى لم يتضح في هذه المقطوعة فقط، بل تعد مقطوعة "لا تشك فى إحساسك" ثانى عرض يقدمه عملاق التكنولوجيا في عالم الموسيقى.

فقد أصدر مقطوعة أخرى باسم "RIP Harambe" من قبل في مارس 2019 الماضى، وهو مسار موسيقى الراب تكريما لغوريلا حديقة حيوان سينسيناتي التي قُتلت في عام 2016 بعد أن صعد طفل إلى قفصها واضطروا لقتلها لحماية الطفل.