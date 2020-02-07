الهاتف Xiaomi Mi 10 سيستخدم رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تكشف شركة Xiaomi عن هاتفين على الأقل في الأسابيع المقبلة، وهما Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. من المتوقع أن يدعما كلاهما شبكات الجيل الخامس 5G، واليوم تم تأكيد ذلك من قبل مسؤول تنفيذي في الشركة والذي أشار أيضًا إلى أن هذين الهاتفين سيستخدمان رقاقات الذاكرة العشوائية LPDDR5 من شركة Micron.

تم نشر هذه المعلومات من قبل السيد Zhiyuan Zang، والذي يشغل نائب المدير العام لقسم التسويق في شركة Xiaomi. وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi Mi 10 سيكون أول هاتف ذكي من الشركة الصينية يستخدم رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5 من الشركة الأمريكية Micron والتي يصل حجمها إلى 12GB. ووفقا للأرقام، فإن رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5 تمتاز بسرعة نقل تصل إلى 6.4 جيجابت في الثانية، مما سيساعد الهاتف Xiaomi Mi 10 على بلوغ سرعات 5G دون أي مشاكل.

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حاليًا، تعد سامسونج هي الشركة المصنعة الأخرى التي تصنع رقاقات الذاكرة العشوائية LPDDR5 للهواتف الذكية. ما لم تستخدم سلسلة هواتف Galaxy S20 Series هذه الرقاقة الجديدة، فإن تشكيلة Xiaomi Mi 10 Series ستحصل على حقوق المفاخرة بكونها أول من يستخدم رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5.