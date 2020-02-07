فاطمة أيت طالب - دبي - ستتوقف العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi عن بيع الهاتف Redmi K20 Pro والمعروف أيضًا بإسم Xiaomi Mi 9T Pro في بعض الأسواق هذا الشهر.
تأتي هذه المعلومات من نائب رئيس شركة Xiaomi، السيد Lu Weibing من خلال منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وبما أن Lu Weibing لم يقل أي شيء عن الهاتف Redmi K20، فمن الآمن أن نقول بأن هذا الأخير سيظل متوفرًا للشراء في الوقت الحالي. وتجدر الإشارة إلى أنه يأتي وقف مبيعات Redmi K20 Pro في وقت تستعد فيه الشركة الصينية لإطلاق الهاتف Redmi K30 Pro.
لم تكشف لنا Redmi عن أي معلومات رسمية حول الهاتف Redmi K30 Pro حتى الآن، ولكن بفضل إختبارات الأداء السابقة، فنحن نعلم أن هذا الهاتف سيأتي مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن نظام Android 10 مع واجهة MIUI 11. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4700mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.
عمومًا، من المفترض أن تظهر المزيد من المعلومات حول الهاتف Redmi K30 Pro في الأيام القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات الهاتف Redmi K20 Pro ستتوقف هذا الشهر بينما تستعد الشركة لإطلاق Redmi K30 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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