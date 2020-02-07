شركة إتصالات كورية تؤكد على ما يبدو إقتراب موعد إطلاق الهاتف iPhone 9

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة آبل بإصدار خليفة للهاتف iPhone SE في المستقبل القريب. كان هذا الهاتف يُعرف سابقًا بإسم iPhone SE2، ولكن في الأشهر الأخيرة بدأنا نسمع بأن هذا الهاتف سيحمل إسم iPhone 9، ويبدو أنه تم تأكيد ذلك الآن أيضًا من قبل شركة الإتصالات الكورية الجنوبية Korea Telecom كما أكدت أن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف بات قريبًا، على الرغم من أننا لم نحصل على أي معلومات رسمية من آبل.

تمت مشاركة الصورة أعلاه من قبل موقع cnBeta الصيني والذي يظهر واجهة أحد متاجر شركة الإتصالات الكورية الجنوبية Korea Telecom والتي تعرض صورًا ترويجية لكل من Galaxy S20 و iPhone 9. لو كانت هذه الصور الترويجية معروض في واجهة أحد متاجر الطرف الثالث، فمن السهل أن نفترض أنه يريد الإستفادة من حماسة المستهلكين لإثارة الضجة حوله وكسب الإهتمام، ولكن هذه الصور الترويجية يتم عرضها في واجهة متجر إحدى شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية، والتي هي بالتأكيد تملك معلومات لا نملكها نحن حاليًا.

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في الواقع، هذا يتماشى مع الشائعات السابقة التي ذكرت أن شركة آبل تهدف لإطلاق الهاتف iPhone 9 في أوائل العام 2020، على الرغم من أن التقارير الأخيرة ذكرت أن هذا الهاتف سيُعاني من التوافر المحدود في البداية بسبب الوضع السائد حاليًا في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا هناك. عمومًا، نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول iPhone 9 في المستقبل القريب.