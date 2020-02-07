الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y91C 2020 مع شاشة بحجم 6.22 إنش وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإطلاق نسخة جديدة من الهاتف الشهير Vivo Y91 تُدعى Vivo Y91C 2020. هذا الهاتف متوفر بالفعل الآن في بنغلاديش، وهو مماثل للنسخة الهندية من الهاتف Vivo Y91i الذي تم إصداره في شهر مارس الماضي.

الهاتف Vivo Y91C 2020 الجديد يضم شاشة +HD بحجم 6.22 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، ويضم كذلك كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل مع فلاش LED. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك المعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن 32GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Vivo Y91C 2020 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4030mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 8.1 Oreo ومع واجهة FuntouchOS 4.5.

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عمومًا، الهاتف Vivo Y91C 2020 الجديد متوفر حاليًا بشكل حصري في بنغلاديش باللونين الأسود والأزرق مقابل ما يُعادل 117 دولار أمريكي. ومن غير الواضح حتى الآن متى سيشق هذا الهاتف طريقه أيضًا إلى الأسواق الأخرى في حالة إذا كانت شركة Vivo تخطط لذلك بالفعل.