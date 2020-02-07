الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 10s Pro مع المعالج SD865، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الأحدث، وهذا الهاتف هو ZTE Axon 10s Pro. عرضت الشركة الصينية اليوم هاتفها الرائد الجديد في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بحيث كشفت عن كافة المعلومات حول هذا الهاتف بإستثناء السعر وموعد إطلاق هذا الهاتف في السوق.

كما يمكنك أن تتوقع، الهاتف ZTE Axon 10s Pro الجديد يضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB مع العلم بأن الهاتف الجديد يستخدم تكنولوجيا UFS 3.0 على مستوى الذاكرة التخزينية، وتكنولوجيا LPDDR5 على مستوى الذاكرة العشوائية.

الهاتف ZTE Axon 10s Pro الجديد يدعم كذلك شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضًا شبكات WiFi 6، كما أنه يضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تضم بدورها مستشعر بصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل في القطع الصغير الموجود في الجزء الأوسط العلوي.

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وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف ZTE Axon 10s Pro، فهي تضم ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم تكنولوجيا الشحن السريع +Quick Charge 4.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE، والتي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية والعديد من الميزات الجديدة.