شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فوكسكون تطلب من موظفى شنتشن عدم العودة إلى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت شركة فوكسكون، الشركة المصنعة لأجهزة أيفون، موظفيها في مقر الشركة Shenzhen بعدم العودة إلى العمل في 10 من فبراير كما هو مخطط له، ولكن في انتظار مزيد من التعليمات، وذلك وفقًا لتقارير بلومبيرج، وفي الوقت نفسه، قامت شركة تابعة لشركة فوكسكون بتجديد خطوط الإنتاج في شنتشن لتصنيع أقنعة الوجه الطبي لعمال فوكسكون، وفقًا لرويترز، حيث تهدف كل هذه الخطوات لحماية عمال فوكسكون والمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فتقوم شركة Foxconn بتصنيع غالبية أجهزة أيفون الخاصة بها في موقع منفصل شمال Shenzhen، في مدينة Zhengzhou ، بينما يتم تجميع منتجات Pegatron خارج شنغهاي، لكن توجد فقط كمية صغيرة مصنوعة من قبل فوكسكون فى شنتشن، وتقول وكالة بلومبرج إنه من غير الواضح ما إذا كانت سياسة شنتشن تمتد إلى منشآت فوكسكون الأخرى أم لا.

Advertisements

وكتبت الشركة في رسالة نصية للموظفين :"للحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم والامتثال لتدابير الوقاية من الفيروسات الحكومية، نحثك على عدم العودة إلى Shenzhen" وأضافت "سنقوم بإطلاعك على الموقف في المدينة، وستحمي الشركة الحقوق والمصالح المتعلقة بالعمل لكل فرد خلال هذه المدة. "

كما قامت شركة فوكسكون بتجديد بعض خطوط الإنتاج لإنتاج أقنعة الوجه الطبية، وفقًا لرويترز، وسيتم إنتاج هذه الأقنعة في البداية لاستخدامها من قبل مئات الآلاف من موظفيها، ولكن بحلول نهاية الشهر، تأمل الشركة في إنتاج مليوني قناع يوميًا.

وكشريك رئيسي في تصنيع أيفون، وأكبر صاحب عمل في الصين، يُنظر إلى معالجة Foxconn لتفشي فيروس كورونا على أنه مؤشر رئيسي على تأثير الفيروس على صناعة التكنولوجيا، ومن المفترض أن تعود منشأة فوكسكون في تشنجتشو إلى الإنتاج في 10 فبراير، على الرغم من أن الشركة قالت إن الموظفين العائدين من خارج المقاطعة سيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا ، وفقًا لتقرير بلومبرج.