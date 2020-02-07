تطبيق Google Maps يحصل على أيقونة جديدة، ومظهر جديد يوفر المزيد من المعلومات

فاطمة أيت طالب - دبي - في منشور على المدونة الرسمية لشركة جوجل، تحتفل الشركة اليوم بعيد الميلاد الـ 15 لخدمة الخرائط Google Maps، وذلك عن طريق منح هذه الخدمة أيقونة جديدة، فضلا عن تصميم جديد لواجهة التطبيق.

تم إطلاق خدمة Google Maps لأول مرة في العام 2005، قبل ظهور نظامي الأندرويد و iOS. بمجرد ظهور الأندرويد، كانت إحدى نقاط البيع الرئيسية لهواتف الأندرويد هو توفرها على طريقة مجانية للحصول على الإتجاهات في الوقت الذي كانت فيه كل من TomTom و Garmin تبيع أجهزة GPS الخاصة بها. يظهر مقطع الفيديو أدناه تطورًا سريعًا في أيقونة Google Maps.

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الواجهة الجديدة ستصل إلى تطبيق Google Maps، وستقوم بالتخلص من قائمة الهمبرغر الشهيرة. بدلاً من ذلك، سيحصل التطبيق على تبويبين إضافيين في الأسفل ليصل العدد الإجمالي إلى خمس تبويبات. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تم أيضًا تحديث ميزات التنقل. بالإضافة إلى أوقات الوصول المباشرة والتنبؤات بالإزدحامات، ستقدم Google Maps جوانب جديدة للتنقل عبر وسائل النقل العامة.

سيتمكن الركاب المتنقلين الآن من رؤية درجة الحرارة مقدمًا حتى يتمكنوا من توقع ما إذا كان يجب عليهم إرتداء ملابس البرد أو الصيف. هناك أيضًا معلومات جديدة تتيح للركاب معرفة خطوط القطار أو الحافلات التي توفر مداخل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وما إذا كان هناك حاضرون لمساعدة الركاب المعوقين.

يمكن تحميل هذا التحديث الآن على منصتي الأندرويد و iOS، ولكن الشيء الوحيد الذي قد يتغير على الفور بمجرد تثبيت التحديث هو أيقونة التطبيق. من المحتمل أن يتم تحديث التصميم من جانب الخادم، لذا فقد ينبثق التصميم الجديد فجأة.