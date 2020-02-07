Huawei تتعاون مع Xiaomi و Vivo و Oppo لمساعدة المطورين على جلب تطبيقاتهم لمتاجرها الخاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت المعركة بين شركة Huawei والحكومة الأمريكية وكأنها مباراة للشطرنج حيث يقوم كل طرف بحركات محسوبة بعناية للفوز. يمكن القول بأن أكبر مشكلة تواجه شركة Huawei في الوقت الحالي هي الإفتقار إلى تطبيقات الطرف الثالث المشهورة في متجر Huawei App Gallery الخاص بها، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، فيبدو أن شركة Huawei تعاونت مع زملائها الرائدين في قطاع الهواتف الذكية في الصين، بما في ذلك Xiaomi و Vivo و Oppo لتزويد المطورين على الصعيد العالمي بطريقة سهلة لجلب تطبيقاتهم والمحتوى في آن واحد إلى متاجر التطبيقات التابعة لهذه الشركات المُصنعة.

من المتوقع أن يتم إطلاق هذه المنصة الجديدة والتي تحمل إسم التحالف العالمي لخدمات المطورين ( Global Developer Service Alliance ) في شهر مارس المقبل، وسيتم إستهداف مناطق متعددة مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا وروسيا وإسبانيا وتايلاند والفلبين وفيتنام.

Advertisements

الغرض الرئيسي من هذا التحالف هو تزويد مطوري التطبيقات بمنصة واحدة حيث يمكنهم رفع تطبيقاتهم في وقت واحد على جميع متاجر التطبيقات التابعة للشركات المصنعة المذكورة أعلاه. الألعاب والأغاني والأفلام والكتب والمجلات هي المنتجات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من منصة GDSA.

يلتزم التحالف العالمي لخدمات المطورين بتقديم خدمات شاملة بما في ذلك توزيع المحتوى ودعم التطوير وإدارة التسويق والترويج للعلامة التجارية وتحقيق الدخل من حركة المرور للمطورين العالميين.

يمثل هذا التحالف الجديد خطوة واضحة نحو الإستقلال عن جوجل ومتجر Google Play Store في الأسواق الدولية، حيث لا يتوفر لدى المصنعين الصينيين العديد من البدائل لمتجر التطبيقات التابع لشركة جوجل. لا يزال المشروع بأكمله في مراحله الأولى، لذا لا نتوقع حدوث أي شيء كبير الآن، ولكن سيكون من المثير للإهتمام بالتأكيد معرفة ما إذا كان هذا التحالف الجديد يمكن أن يُساعد بالفعل شركة Huawei في بناء محفظة تطبيقات قوية.