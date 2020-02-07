أمطار غزيرة وأتربة.. طقس سيء يضرب البلاد السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، بالقاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يشهد الوجه البحري، طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وأضافت: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ـ 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 12