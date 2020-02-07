شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفتتح فرعا جديدا لها فى "أيوا" بالولايات المتحدة وتطلب 1000 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة "أمازون"، بافتتاح مركز جديد للشركة في ولاية أيوا، وتحديدا في مدينة بونورانت، والتي تطلع الشركة، إلى توظيف 1000 عامل بها، بأواخر العام الجارى.

عدد القوى العاملة بلغ في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف للمرة الأولى فى 31 يناير الماضى بزيادة 43 % عن عام 2018.

أليسيا بولر ديفيس نائبة أمازون، قالت يسعدنا أن نفتتح أول مركز لتنفيذ الطلبات والتوزيع بولاية أيوا في مدينة بوندورانت، ونسعى لتوفير =1000 وظيفة بحد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً فى الساعة"، بحسب ما جاء فى "foxbusiness".

أمازون أصدرت بيانا صحفيا قالت فيه، إن الموقع الجديد سيساعدنا على الاستمرار فى خدمة مزيد من العملاء بواسطة خدمات التوصيل، فنحن نقدر الدعم من القادة المحليين وقادة الولايات".

تمتلك أمازون 175 مركزا لتنفيذ الطلبات على مستوى العالم، و 110 مراكز فى أمريكا الشمالية. فالمقر الجديد الذى سيعمل به الموظفون يبلغ مساحته 645 ألف قدم مربع إلى جانب الروبوتات فى "أمازون"، للمساعدة في حزم وشحن السلع مثل الألعاب والكتب والإلكترونيات.

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وكانت أسهم شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، قد ارتفعت بشكل ملحوظ آخر الشهر الماضى، حيث أضيفت أكثر من 13 مليار دولار إلى ثروة جيف بيزوس مؤسس الشركة خلال بضع دقائق.

ففي وقت متأخر من يوم الخميس 30 يناير، أعلنت أمازون عن أرباحها للربع الرابع وسحقت تقديرات "وول ستريت".

وأعلنت الشركة أن مبيعاتها للربع الرابع، زادت بنسبة 21٪ إلى 87.4 مليار دولار وارتفعت الأرباح إلى 6.47 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين بقيمة مبيعات بلغت 86.2 مليار دولار وأرباح بلغت 4.11 دولار للسهم.

مع ارتفاع القيمة السوقية للأمازون، ارتفعت القيمة الصافية لجيف بيزوس، الذي يمتلك أكثر من 57 مليون سهم فى الشركة.

على وجه التحديد، في حوالي 15 دقيقة من التجارة الموسعة، أضاف الملياردير 13.2 مليار دولار إلى ثروته، مما جعلها تقترب من 129.5 مليار دولار.