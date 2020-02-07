شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كورونا يتسبب فى تأخير إنتاج أجهزة ألعاب نينتندو سويتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نينتندو لمستخدميها اليابانيين أنها ستؤجل توفير أجهزة ألعاب نينتندو سويتش وملحقاتها فى السوق المحلية بسبب تفشى كورونا فى الصين، فيما اعتذرت الشركة عن هذا التأخير لزبائنها قائلة إنها على متابعة مستمرة لتقييم الوضع، فى حين أنه من غير الواضح للحظة إذا كان التأجيل سيلحق بدول أخرى حول العالم على خلاف اليابان، وذلك بحسب ما نشرته الشركة عبر مدونتها الرسمية.

كما أشارت الشركة إلى وحدات الألعاب والاكسسوارات المصنعة فى الصين والتى ستباع فى اليابان، إذ أن غالبية عمليات التصنيع تتم بواسطة شركة Foxconn التى لا تزال فى الصين ومازالت تغلق مصانعها للآن والتى تستمر مغلقة لأسابيع، وذلك رغم أن نينتندو نوعت العام الماضى سلسلة التوريد خاصتها وتصنيع بعض وحداتها في دول جنوب شرق آسيا مستهدفة بها الولايات المتحدة من أجل تفادى الضرائب الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية.

وفيما يتعلق بالألعاب أشارت الشركة إلى أن التأجيل سيطال Ring Fit Adventure التى تم بيعها بالفعل فى اليابان لكن عانت نقص الإمدادات خلال الأسبوع الماضي حيث اعتذر رئيس الشركة Shuntaro Furukawa للمستثمرين عن هذا الأمر.

يذكر أن شركة نينتندو كشفت مؤخرا أنها لا تنوى إطلاق إصدار جديد من أجهزة Switch هذا العام، وهو الأمر الذى ينفى التقارير السابقة التى أشارت إلى أن الشركة تعمل على جهاز جديد يعرف بـ Switch Pro، حيث تمتلك الشركة حاليا جهازى سويتش، الأول إصدار "لايت" بمواصفات وإمكانيات بسيطة، والثانى كلاسيك قياسي، لكن ظهرت تسريبات مؤخراً حول جهاز أقوى بمعالج أفضل ورسوميات محسنة وجودة صورة أعلى.