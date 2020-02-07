كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول حذاء تنس مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد

يستعد طالب جامعي من مقاطعة بيفر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لعرض أول حذاء تنس مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد خلال أسبوع نيويورك للأزياء.

ويقول المصمم ورجل الأعمال الشاب نيكولاس يونيس إن حذائه مختلف عن التصاميم الأخرى، فهو معاد تدويره بالكامل ويضيف “كنت دائماً أحب الأحذية، وأعمل على جمعها منذ الصغر”.

وخطرت فكرة إنشاء شركة خاصة به لتصميم الأحذية وهو في المدرسة الثانوية، وكانت الفكرة من وراء إنشاء شركة “يونيس براندز” هي شراء الأحذية وإعادة تخصيصها.

وبدأ نيكولاس باستخدام مواد معاد تدويرها، مثل عبوات المياه، وحولها بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم حذائه الذي يشارك فيه في أسبوع نيويورك للأزياء، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 13 فبراير (شباط) الجاري.

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وقال نيكولاس “هذه المبادرة تهدف إلى عدم رمي أحذيتنا في مكب نفايات أو في المحيط. لدينا القدرة على أخذ الأحذية المهملة وطحنها بالكامل وإعادة تشكيلها في أحذية جديدة في المستقبل”.

وسيتم طرح أول حذاء تنس من يونيس براندز للبيع يوم السبت، عندما يتم عرضه لأول مرة في أسبوع نيويورك للأزياء، بحسب موقع بكسي نيوز.