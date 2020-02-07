الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y7p مع كاميرا أساسية بدقة 48MP، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة الإقتصادية يُدعى Huawei Y7p ليكون بذلك العضو الأحدث في تشكيلة Huawei Y Series الشهيرة.

الهاتف Huawei Y7p الجديد يأتي مع شاشة مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية التي تأتي أيضًا مع نمط فريد من نوعه لم يسبق لنا أن رأيناه في أي هاتف ذكي من قبل. وعلى ذكر الواجهة الخلفية للهاتف Huawei Y7p، فهي تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع.

وبصرف النظر عن التصميم، فالهاتف Huawei Y7p الجديد يأتي كذلك مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 4000mAh.

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الهاتف Huawei Y7p الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Huawei Y7p يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1، كما أنه سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق المتدرج علمًا أنه سيكلف ما يُعادل 160 دولار أمريكي في تايلاند حيث يتم عرضه للطلب المسبق إلى غاية 20 فبراير.