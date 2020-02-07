تكنولوجيا: "روس كوسموس" تدعم مشروعات إطلاق أقمار روسية صغيرة إلى الفضاء

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وتأتي تلك التصريحات من روغوزين بعد أن أعطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهاته مؤخرا لمؤسسة "روس كوسموس" بتقديم الدعم اللازم للهيئات والطلاب والأشخاص الراغبين في دراسة واستكشاف الفضاء في روسيا، وذلك بعد أن توجه إليه دينيس يفيموف خلال أحد اللقاءات بطلب لدعم المشاريع الفضائية الناشئة.
وقال يفيموف للرئيس الروسي حينها: "لقد أصبح تطوير قمر صناعي في وقتنا الحالي أسهل بكثير من الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاقه، لدينا العديد من المشاريع العلمية المفيدة، والآن نعمل على مشروع جديد لتطوير نظام قادر على توفير الإنترنت من الفضاء إلى المناطق النائية في روسيا، وربما ستكون تكلفة هذه التقنية أرخص بكثير من تكلفة الأقمار الصناعية، لكن ليس لدينا فكرة عن الجهة الرسمية التي يمكننا التعامل معها في هذا الخصوص، لتقدم الدعم لنا أو ترشدنا إلى الطرق الأفضل للحصول على التراخيص اللازمة".
وعقب الاجتماع قال بوتين لممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية والشعبية في مدينة تشيريبوفيتس: "سأتحدث مع مدير مؤسسة روس كوسموس، وسأعطي تعليماتي لتقديم الدعم للطلاب والتلاميذ والهواة الذين يرغبون في دراسة واستكشاف الفضاء في روسيا".
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