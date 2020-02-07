شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Yandex الروسية تكشف عن روبوتات متطورة لتوصيل البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة Yandex الروسية باختبار نوع جديد من الروبوتات طورته خصيصاً لنقل البضائع، أو العمل كوسيلة حضارية لإيصال البريد إلى المنازل والشركات، ويأتى الروبوت الجديد على شكل عربة مدولبة صغيرة مزودة بحاوية توضع فيها البضائع أو الأوراق، يمكنها الحركة على الطرقات أو الأرصفة، وقطع مسافات طويلة دون أن تلوث البيئة، كونها تعمل بمحركات كهربائية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فزودت Yandex هذه الروبوتات بمنظومات متطورة تعتمد على الذكاء الصناعى، ما يمكنها من التعرف على مختلف الأجسام على الطرقات لتفادى التصادم بها، كما تملك هذه الروبوتات منظومات توجيه متطورة تعمل مع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، تمنحها الحركة بشكل مستقل للوصول إلى وجهتها المطلوبة.

وفى حال نجاح هذه الروبوتات فى الاختبارات من المفترض أن تعتمد عليها Yandex فى خدمات توصيل الطعام Yandex food أو البضائع التى تقدمها فى جميع أنحاء روسيا، ومن الممكن أيضا أن تعتمدها كروبوتات مساعدة للعمل فى مخازنها ومستودعاتها الكبرى.

وفى سياق آخر، وفى محاولة الصين لاحتواء فيروس كورونا الذى أودى بحياة 493 شخصا حتى الآن، نشرت فريقا من الروبوتات فى دوريات لقياس درجة حرارة المشاة فى مراكز التسوق بمدن شانغهاى وشيان وجوبيانغ والمطارات المختلفة، وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الروبوتات تعمل على قياس درجات الحرارة للمواطنين خلال تجولهم، كما تذكر المارة بغسل أيديهم وارتداء أقنعة الوجه، كما تبلغ الشرطة فى الحال، إذا اكتشفت الروبوتات شخصا لا يرتدى قناع الوجه.