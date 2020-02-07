شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يحقق مع شركة كوالكوم الأمريكية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الاتحاد الأوربى يدرس التحقيق مع شركة كوالكوم حول ما إذا كانت تشارك فى سلوك معادٍ للمنافسة، من خلال الاستفادة من موقعها فى السوق فى تطوير رقائق مودم 5G فى سوق شرائح ترددات الراديو، وفقًا لما كشفت عنه الشركة فى ملف تنظيمي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلا تزال شركة كوالكوم تستأنف قضية مكافحة الاحتكار أمام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية التى خسرتها العام الماضي، حيث تقوم شركة كوالكوم بتزويد رقائق "المودم"، والتى تسمى أحيانًا معالجات النطاق الأساسي، التى تربط الهواتف المحمولة بشبكات البيانات اللاسلكية.

لكن الشركة تتوسع أيضًا فى حقل ذى صلة يسمى رقائق الواجهة الأمامية للتردد اللاسلكي، والتى أصبحت أكثر تعقيدًا فى الهواتف التى تستخدم شبكات 5G، فيما تحاول كوالكوم إقناع صانعى الهواتف بشراء رقائق تردد الراديو الخاصة بها، إلى جانب رقائق المودم، بدلاً من اختيار أجزاء من موردين منفصلين ودمجها.

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أما بالنسبة للموردين الرئيسيين الآخرين لرقائق التردد اللاسلكى فهى Broadcom Inc و Skyworks Solutions Inc و Qorvo Inc، وفى تقرير يوم الأربعاء، قالت كوالكوم إنها بصدد الرد على تحقيق من قبل المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذى للاتحاد الأوروبي، بعد أن قدمت طلبًا للحصول على معلومات مع الشركة فى 3 ديسمبر، وقالت كوالكوم إن اللجنة يمكن أن تفرض غرامة على ما يصل إلى 10 ٪ من عائداتها السنوية إذا تم العثور على انتهاك.

وكانت شركة كوالكوم قد فازت بعقود لشرائح ترددات الراديو مع Alphabet Inc's Google و LG Electronics Inc وغيرها، كما عمقت الشركة اندفاعها فى سوق الترددات الراديوية العام الماضى عندما استحوذت على الجزء المتميز من مشروع مشترك مع شركة TDK Corp بقيمة 1.15 مليار دولار (884.5 مليون جنيه)، وقال المسؤولين التنفيذيين فى كوالكوم يوم الأربعاء إن الإيرادات من سوق ترددات الراديو ساهمت فى توقعات المبيعات التى فاقت توقعات المحللين.