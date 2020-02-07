شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تكره سويسرا شركة أبل؟ صناعة الساعات كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن أبل مجرد أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية فى العالم خلال الربع الأخير من العام 2019، بل كانت أيضًا واحدة من أكبر شركات صناعة الساعات فى العالم، فوفقًا لتقرير صادر عنشركة Strategy Analytics للتحليلات، شحنت أبل نحو31 مليون ساعة ذكية فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019، متفوقة على صناعة الساعات السويسرية بأكملها بفارق كبير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد شحنت جميع ماركات الساعات السويسرية مجتمعة 21 مليون وحدة خلال العام حسب التقرير، بينما نمت مبيعات Apple Watch بنسبة 35٪ على أساس سنوى، فيما انخفضت مبيعات العلامات التجارية السويسرية بنسبة 13 ٪ على أساس سنوى.

وقال ستيفن والتزر، كبير المحللين فى "Strategy Analytics" بآسيا : "نحن نقدر أن Apple Watch قد شحنت 30.7 مليون وحدة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019 ، ونمت بنسبة صحية بلغت 36 بالمئة من 22.5 مليون فى عام 2018، فمزيج من التصميم الجذاب والتكنولوجيا سهلة الاستخدام والتطبيقات يجعل Apple Watch شائعة بشكل كبير فى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية".

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وأضاف نيل ماوستون، المدير التنفيذى فى Strategy Analytics" : "نقدر أن صناعة الساعات السويسرية بأكملها شحنت معاً 21.1 مليون وحدة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019، بانخفاض 13 فى المئة من 24.2 مليون فى عام 2018، ولا تزال ساعات اليد شائعة بين المستهلكين الأكبر سناً، لكن المشترين الأصغر سنا يتوجهون نحو الساعات الذكية وملابس المعصم".

وأضاف أن شركات صناعة الساعات السويسرية التقليدية، مثل سواتش وتيسو، تخسر حروب الساعة الذكية، حيث تقدم Apple Watch منتجًا أفضل من خلال قنوات البيع بالتجزئة الأكثر عمقًا وتناشد المستهلكين الأصغر سناً، الذين يرغبون بشكل متزايد فى ارتداء ملابس رقمية.

بينما أوضح والتزر، أن مبيعات Apple Watch تجاوزت صانعى الساعات السويسرية لأول مرة فى عام 2017، وقد يكون الوقت ينفد بالنسبة إلى Swatch و Tissot و TAG Heuer وغيرها، حيث فازت مبيعات شركة Apple Watch على مدار العام، فبحسب أحدث الأبحاث فى سوق الساعات الذكية العالمية، نمت الشحنات بنسبة تزيد عن 42٪ على أساس سنوى لتصل إلى 14 مليون وحدة فى الربع الثالث من عام 2019، وقد شحنت أبل 6.8 مليون وحدة خلال الربع الثالث من عام 2019.