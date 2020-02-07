احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ضرب عطل كبير تطبيق “فيسبوك ماسنجر”، مساء الخميس 6 فبراير/شباط، في مناطق عديدة بالعالم.
وأظهر موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في “ماسنجر” في أماكن عديدة بالعالم.
ويظهر من العطل الحالي أن معظم مستخدمي ماسنجر، لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو.
كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.
ولكن تلك المشكلة لم تظهر بصورة واضحة في الدردشات الفردية الخاصة عبر “فيسبوك ماسنجر”.
وتركزت معظم الشكاوى في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل يضرب “فيسبوك ماسنجر” في مناطق عديدة بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.