شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوضع المظلم يصل تطبيق Google Translate على أندرويد و iOS.. جربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الوضع المظلم أو Dark Mode هو أحد المميزات البارزة لنظام التشغيل أندرويد 10، حيث أصدرت جوجل أحدث إصدار من أندرويد قبل أشهر، ولكن لا تزال بعض تطبيقات جوجل تفتقر إلى هذه الميزة، لكن بدأت الشركة الآن فى طرح ميزة Dark Mode المشهورة على تطبيق الترجمة الشهير.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد حصل الإصدار 6.5 من تطبيق Google Translate على دعم لـ Dark Mode على كل من نظامى التشغيل أندرويد و iOS، ووفقًا لما أوردته 9to5Google ، يعد هذا التحديث من جانب الخادم، لذا سيتعين على المستخدمين انتظار Google لإتاحة الميزة على التطبيق بأجهزتهم.

ولكن إذا كان لديك جهاز أيفون، فهناك فرص أن يكون أحدث إصدار من التطبيق متاح فى متجر التطبيقات، حيث أن أحدث نسخة لديها بالفعل دعم وضع Dark Mode، ويضيف التقرير أيضًا أن ألوان الخلفية الرمادية الداكنة فى تطبيق الترجمة من Google لنظام أندرويد تبدو مختلفة قليلاً مقارنة بتطبيقات أندرويد الأخرى.

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وجنبا إلى جنب مع هذا، يبدو لون النص أيضا باهت بعض الشيء، فيما كشف تقرير صادر عن CNET مؤخرًا أن جوجل تخطط لإصدار ميزة جديدة لتطبيق الترجمة التابع لها، فيما يضيف التقرير ، أن الميزة ستستخدم الذكاء الاصطناعى للسرعة والدقة ، بينما تتطلب المعالجة اتصال إنترنت فعال للوصول إلى خوادم جوجل.

وأضافت الشركة أن الميزة فى البداية لن تعمل على الملفات الصوتية وستعمل فقط من أجل الصوت المباشر الذى تم التقاطه باستخدام ميكروفون الهاتف الذكى، ومع ذلك ، ذكرت جوجل أنه يمكن للمستخدمين تشغيل الصوت المسجل على مكبر الصوت لالتقاطه.