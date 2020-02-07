شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدمج قطاعى "Windows client" و" الأجهزة" معا.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مايكروسوفت دمج قسم نظام تشغيل ويندوز فى الشركة مع قسم تطوير الأجهزة، وذلك تحت قيادة بانوس باناى، حيث ترى الشركة أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية من أجل تطوير الجيل الجديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل التى تلائمها، حيث قررت تعيين بانوس باناى، مدير المنتجات السابق فى الشركة، رئيسًا لقسم Windows + Devices الجديد .

وبحسب موقع zdnet الأمريكى، فمن المنتظر أن يجمع "باناي" بين قسمى الأجهزة ونظام التشغيل تحت مظلة عمل واحدة فى الفترة القادمة، حيث يعد "باناي" من أهم الشخصيات فى مايكروسوفت، والذى كان له دور كبير فى تطوير قسم الأجهزة وخاصة أجهزة Surface بأنواعها.

لكن أدى ظهور الأجهزة القابلة للطى والأخرى ذات الشاشتين من مايكروسوفت والعلامات التجارية الشريكة إلى البحث عن حلول لنظام تشغيل مايكروسوفت ليتمكن من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع الشركة فى النهاية لاتخاذ هذه الخطوة، فيما أشار التقرير إلى أن "جو بلفيور" الذى كان يشغل منصب مدير قسم "ويندوز" فى الشركة سيصبح رئيس قسم أوفيس بعد التغيير.

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الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد كشفت مؤخرا عن جهاز Surface Neo فى أكتوبر الماضى، والذى يمتلك شاشة مزدوجة ويعمل بنظام ويندوز، وهو الأمر الذى كشف عن الحاجة لوجود مرونة أكثر مع نظام التشغيل للحصول على أفضل أداء وهو ما حصل مع إطلاق نسخة ويندوز X.

وقد فسر البعض أن هذه الخطوة من قبل الشركة جاءت لجعل العمل أكثر ترابطا، حيث قررت الشركة توحيد فريق العمل على الأجهزة ونظام التشغيل للخروج بنتائج أفضل خلال الفترة القادمة، خاصة مع تلك الأجهزة القابلة للطى من الشركات المنافسة لمايكروسوفت.

وقد أعلنت مايكروسوفت أيضا منذ عدة أيام أن مؤتمرها السنوى للمطورين Microsoft Build سيعقد فى الفترة من 19 إلى 21 مايو، وسيتضمن الحدث الكثير من الموضوعات المتعلقة بمستقبل مايكروسوفت.