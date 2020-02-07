واتسآب يجرب ميزة جديدة تخص الدردشات الفردية

مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أضاف تطبيق واتسآب ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأخير الذي أطلقته الشركة على أجهزة الهواتف التي تدعم نظامي تشغيل أندرويد و آي أو إس، تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل بشكل تلقائي بعد انقضاء وقت محدد. وكان أول من رصد هذه الميزة هو موقع “WABetaInfo” المتخصص في متابعة ميزات تطبيق واتساب، وكتب الموقع: “في التحديثات الجديدة لواتسآب، اكتشفنا ميزة تحت التطوير باسم (الرسائل المختفية) وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد”.

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