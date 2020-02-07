شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة نيويورك تستعين بتطبيق على هواتف أيفون لتسجيل المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت إدارة شرطة نيويورك عنصر أساسى بعمل الشرطة منذ فترة طويلة، وهو تدوين الملاحظات يدويا، إذ ذكرت صحيفة New York Times ، أن شرطة نيويورك ستقوم رسميًا بالاستغناء عن مذكرات تدوين الملاحظات فى 17 فبراير، وسيتم استبدالها بتطبيق متخصص جديد سيتم تحميله مسبقا على هواتف الايفون التى تستخدمها الإدارة.

وسيقوم التطبيق بإرسال ملاحظات الضباط إلى قاعدة بيانات، حيث سيتمكن الضباط الآخرون من الوصول إليها، ويتم ربطها بوقت ومكان تم إدخالهما بواسطة الضابط.

وقال أنتونى تاسو نائب رئيس شرطة نيويورك لصحيفة التايمز: "إنه يعطينا القدرات التى لم تكن لدينا من قبل، عندما كانت تترك دفاتر المذكرات فى خزائن الضباط ولم نتمكن من الوصول إلى قدر كبير من المعلومات".

وقال المسؤولون إن النظام سيساعد أيضًا فى القضاء على مشكلة الكتابة اليدوية غير القابلة للحل، ويمنع الضباط من تزوير إدخالات السجل.

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التغيير غير مرحب به عالميا داخل الشرطة وفقا لصحيفة التايمز، ويخشى بعض الضباط من أن التغيير سوف يعرض الضباط لمستويات مرهقة من المراقبة والبيروقراطية، فى حين أن الآخرين لا يرغبون فى الاستغناء عن استخدام القلم والورقة.

وقال أحد الضباط الذى يعمل بالشرطة منذ 14 عامًا لصحيفة التايمز: "هناك الكثير من الحنين إلى الاحتفاظ بهذه السجلات، فأنا رجل مغر بالورقة والقلم، لذا فهو تغيير كبير، أما بالنسبة للشباب، فإنه انتقال أسهل".

وقد بدأت الشرطة فى استخدام هواتف أيفون منذ 3 سنوات، بدلا من ويندوزفون التابعة لمايكروسوفت، وقررت استبدال هواتف ويندوزفون البالغ عددها 36 ألف بأجهزة أبل بعد عامين من الاعتماد على نظام ويندوز، وكان يرجع قرار شراء هواتف ويندور لنائب مفوض تكنولوجيا المعلومات جيسيكا تيش، التى أصرت على الاعتماد على منصة ويندوز