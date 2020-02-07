شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تطور سماعات ذكية بديلة للكمامات التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة دايسون البريطانية براءة اختراع لسماعات رأس تنقى الهواء باستخدام مراوح مدمجة فى الأذن، وقالت الشركة إن التصميم يجب أن يسهل من التنفس والتحدث، ما يجعلها وسيلة بديلة لأقنعة الوجه التقليدية، ومع مرور الوقت تصبح هذه السماعات بديلاً شائعًا، حيث تعد الكمامات حاليًا منتجًا مطلوبًا كنتيجة لتفشى فيروس كورونا، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم تسجيل ملف البراءة هذا لتتحول السماعات إلى منتج تجارى أم لا.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تقديم براءة الاختراع إلى مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية ونشرت فى 29 يناير 2020، وتقول براءة الاختراع: "لقد أدرك العديد من الأفراد فوائد تقليل تعرضهم للملوثات الهوائية، وبالتالى اتجهوا نحو ارتداء أقنعة الوجه، ومع ذلك، نظرًا لأن أقنعة الوجه هذه تغطى غالبًا أنف وفم مرتديها على الأقل، فإنها يمكن أن تجعل التنفس الطبيعى أكثر صعوبة، وقد تسبب أيضًا مشاكل بقدرة المستخدم على التحدث مع الآخرين".



تصميم السماعة

ومن هذا المنطلق، خلص المصممون إلى أن هناك بعض التردد فى استخدام أقنعة الوجه هذه على أساس يومى لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من الفوائد المحتملة، وللتغلب على هذا، اقترح بعض المصممين أجهزة تنقية الهواء التى يتم ارتداؤها حول الرقبة لإرسال تيار من الهواء النظيف فى اتجاه الأنف والفم.

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ويشبه المفهوم السماعات التي كشفت عنها الشركة البريطانية، زوجًا قياسيًا من سماعات الرأس، ولكن مع شريط مجوف آخر أمام فم الشخص الذى يرتديها.

يقوم نظام من المراوح الكهربائية والفلاتر المدمجة فى كل مجموعة من مكبرات الصوت بامتصاص الهواء وتنقيته وتمرره إلى أسفل الشريط، حيث تقوم الثقوب بتوجيهه إلى فم وأنف مرتدى السماعات.

ومع ذلك، فمن خلال تسجيل براءة الاختراع، من غير الواضح أين يمكن وضع البطارية فى الجهاز لتشغيل الفلاتر ووظائف الصوت العادية.