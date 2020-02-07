شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون جهازا للكشف عن البكتيريا الضارة فى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون جهاز محمول جديد يمكنه إجراء اختبارات كيميائية على العينات الغذائية للكشف عن البكتيريا الضارة، وهو تقدم قد يؤدى إلى طرق أسرع لمنع الأوبئة التى تنقلها الأغذية، حيث يقوم الجهاز، الموصوف فى مجلة Applied Optics ، بإجراء فحوصات كيميائية، ويعمل مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لاختبار عينات الطعام بحثًا عن بكتيريا E. coli الضارة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للباحثين، بمن فيهم الباحثين من جامعة بوردو فى الولايات المتحدة، يستخدم الجهاز إضاءة منخفضة من الفحص للكشف عن وجود بكتريا "الإشريكية القولونية"، وقد قاموا بإنشاء دائرة كهربائية بمضخم إشارة ومكونات ترسل البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث.

وقال إيويون باى، المؤلف المشارك فى الدراسة من جامعة بوردو: "هدفنا هو ابتكار تكنولوجيا عملية تسمح بالكشف الفعال، من حيث التكلفة عن أسباب الأمراض التى تنقلها الأغذية باستخدام عملية سهلة وسريعة وفعالة".

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وأضاف باي: "يسمح هذا الإطار الزمنى بالكشف المتكامل والإجراءات الأسرع لمنع المزيد من الأشخاص من الإصابة بالمرض".

ولاختبار الجهاز، قام الباحثون بتلويث لحم البقر بـ E. coli ، ثم استخدموا أجهزتهم لتحليل العينة خلال 10 ساعات، وقاموا بدمج اللحم البقرى بسائل يحتوى على فيروس يصيب البكتيريا، وعندما أصابت العدوى بكتيريا E. coli ، أضافوا مادة كيميائية تسببت فى إطلاق البكتيريا للضوء، حيث اكتشف الجهاز بعد ذلك الضوء عن طريق حساب نبضات الصادرة عنه.

وقال بروس آبلجيت من جامعة بوردو: "يوفر اختبارنا حساسية أعلى وتكلفة أقل وإمكانية نقل أفضل ومزايا مميزة أخرى بالمقارنة مع طرق الكشف الحالية".