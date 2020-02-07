هتوصل دماغك للكمبيوتر مباشر.. تقنية جديدة تربط الدماغ البشري بالكمبيوتر

أعلن الملياردير إيلون موسك، مالك شركة "نيورالينك" عن تقنية جديدة ستطلق تحديثاً لتقنية واجهة الكمبيوتر-الدماغ المتطورة في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستربط أدمغتنا بأجهزة الكمبيوتر يمكن أن يساعد البشر على التغلب على الإعاقات والإصابات والتنافس مع الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاء.

قال موسك إن التقنية قد سمحت بالفعل لقرد بالتحكم بجهاز كمبيوتر بعقله في الاختبارات، وأنه يأمل أن يكون الجهاز قابلاً للاستخدام لدى مريض بشري مصاب بجروح في الدماغ أو الحبل الشوكي، أو عيوب خلقية مع نهاية 2019.

لكن هذا الأمر لم يحدث، ويقول موسك إنه يأمل أن يكون قابلاً للتحقيق بنهاية هذا العام، بحسب موقع سي نت.

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وقال موسك على تويتر "التأثير العميق للنطاق الترددي العالي، والواجهات العصبية عالية الدقة لا يتم تقديرها بالشكل الصحيح، وقد تكون نيورالينك قادرة على ربط الدماغ البشري بالكمبيوتر مع نهاية هذا العام".

وسيتم استخدام هذه التقنية في نهاية المطاف للتعويض عن أجزاء كاملة من الدماغ، للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية والحوادث والتشوهات الخلقية.

وفي حين سيتم تصميم نيورالينك في البداية لمساعدة هؤلاء المرضى، قال موسك إن هدفه طويل الأجل هو أن يواكب الإنسان الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن "يفكر" حرفياً بشكل أسرع من البشر ويسمح لنا في النهاية "بالاندماج" مع الذكاء الاصطناعي.