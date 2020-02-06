تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن طبقة الحماية لشاشة هاتف Find X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Oppo في 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Find X2، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن طبقة الحماية للهاتف التي تؤكد على تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تقدم Oppo قريباً هاتف Find X2 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، الذي يأتي في الجانب الأيسر، وهو ما أكدت عليه أحدث الستريبات المصورة التي نشرت في تغريد على تويتر في صفحة Ice universe.

كما تكشف التسريبات المصورة عن أبعاد 20:9 في الشاشة، مع إنحناء في حواف الشاشة، إلا أنها لا تتميز بتصميم “waterfall”، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Find X2 سيتميز بشاشة OLED، تدعم معدل تحديث 120Hz، وتأتي بجودة عرض QHD بلس.

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وقد أشارت التسريبات السابقة أيضاً إلى أن هاتف Find X2 يضم رقاقة معالج Snapdragon 865، مع معالج M1 مساعد، ويضم أيضاً كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر IMX689 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Find X2 بشاحن SuperVOOC بتقنية الشحن السريع وقدرة 65W، وهي قدرة مطلوبة لدعم معدل التحديث الجديد في الشاشة 120Hz.

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