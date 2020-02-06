تكنولوجيا: هواتف Mi 10 المرتقبة من شاومي تستخدم ذاكرة LPDDR5 RAM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للإعلان عن اثنان من الإصدارات الجديدة قريباً حيث تقدم للأسواق هاتف Mi 10 وأيضاً Mi 10 Pro، ولقد أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن الإصدارت الجديدة تأتي بمعايير LPDDR5 RAM في الذاكرة العشوائية.

تقدم شركة شاومي الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Mi 10 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، وفي تفاصيل جديدة جاءت عبر شركة شاومي كشف عن دعم الهواتف لمعايير LPDDR5 RAM في الذاكرة العشوائية، والتي تم تصنيعها في Micron.

ولقد نشرت هذه التفاصيل عن الذاكرة في تغريدة على تويتر عبر Zhiyuan Zang المدير العام لقسم التسويق وفرع شركة شاومي في اليابان، حيث تعد أول الهواتف الذكية المستخدمة لرقائق الذاكرة التي تم تصنيعها من شركة Micron الأمريكية، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام.

كما تأتي الذاكرة الجديدة بتحسينات في سرعة النقل تصل إلى 6.4 جيجا بايت في الثانية، مما يدعم الهواتف الجديدة في سرعات 5G بكفاءة أعلى.

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