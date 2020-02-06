الهاتف Galaxy A51 يبدأ رسميًا بتلقي أول تحديث له على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث للهاتف Galaxy A51 في العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وعلى ما يبدو، يعد هذا التحديث بتحسين إستقرار تطبيق الكاميرا، وتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر. في الحقيقة، هذا التحديث صغير نسبيًا ويبلغ حجمه 240 ميغابايت فقط، لذلك لا تتوقع الحصول على ميزات جديدة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.